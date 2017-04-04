Тестирование аэростата провели на полигоне в восточном Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В провинции Аньхой на востоке Китая прошло испытание аэростата, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
Как отмечает издание, тестирование проходило на полигоне Люань в Китае.
Ожидается, что аэростат будет использоваться в мерах предосторожности, а также при обнаружении, наблюдении за окружающей средой, в воздушных операциях безопасности, мониторинга и защиты.
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Отметим, аэростат - это воздушная платформа, на которой размещены различные устройства, такие как радиолокатор, оборудование для видеонаблюдения, устройства обнаружения тумана, устройства релейной связи и оборудование для обработки изображений.