МінТОТ: за припинення постачання електрики в ОРЛО відповідальні РФ і бойовики
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій пояснили, чому зупинили постачання електропостачання на окуповану Луганщину та заявили, що відповідальність за припинення електропостачання несе Росія та сепаратисти, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.
У МінТОТ пояснили ситуацію із електропостачанням на непідконтрольній Україні території Донбасу.
Так, у міністерстві повідомили, що 7 травня 2015 року Кабінет Міністрів України постановою №263 врегулював діяльність енергопостачальників на непідконтрольній Україні території (НКТ), завдяки чому вдалося не припиняти електрозабезпечення всіх категорій споживачів окремих районів Луганської та Донецької областей. Для окремих районів Луганської області (ОРЛО) таким постачальником було визначено ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання”.
У липні 2016 року, повідомляє МінТОТ, представники ОРЛО привласнили майно визначеного урядом енергопостачальника на непідконтрольній території, а зусилля української сторони в тристоронній контактній групі у Мінську досягти домовленостей щодо відновлення контролю за розподільчими мережами та повернення їх в правове поле України, були заблоковані.
Як зазначається, наступним кроком з боку ОРЛО за підтримки РФ взимку 2017 року стало блокування постачання вугілля з непідконтрольної території на Луганську теплову електростанцію у м.Щастя. Наприкінці січня було підірвано колію на перегоні Сентянівка-Шипилово на непідконтрольній території.
У березні 2017 року, за повідомленням міністерства, на території ОРЛО було захоплено підприємства, які є найбільшими споживачами електроенергії і які працювали за законодавством України.
"Внаслідок захоплення правовідносини з такими підприємствами стали неможливими, в тому числі і з постачання їм електроенергії, оскільки їхня діяльність вийшла за межі правового поля України", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що 24 квітня 2017 року озброєні люди зайняли електричну підстанцію “Михайлівка” на непідконтрольній території, де працює персонал, підпорядкований НЕК “Укренерго”, та змусили працівників відключити дві лінії від Щастинської ТЕС на п/с “Ювілейна” і п/с “Лисичанська”, які розташовані на підконтрольній території.
"Слід зазначити, що оскільки споживачі з непідконтрольної території перестали здійснювати розрахунки за електроенергію, виникли значні борги за її постачання", - наголосили у МінТОТ.
У зв'язку з цим, як заявили у міністерстві, Україна змушена були припинити постачання електроенергії.
“В таких умовах Україна була змушена зупинити постачання електроенергії в окремі райони Луганської області, про що попереджала заздалегідь, надаючи можливість здійснити відповідні підготовчі заходи”, — наголосили у МінТОТ.
Нагадаємо, Україна зупинила подачу електроенергії в ОРЛО.