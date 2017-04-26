МинВОТ: за прекращение поставок электричества в ОРЛО ответственны РФ и боевики
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий объяснили, почему остановили поставки электроснабжения на оккупированную Луганскую область и заявили, что ответственность за прекращение электроснабжения несет Россия и сепаратисты, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
В МинВОТ объяснили ситуацию с электроснабжением на неподконтрольной Украине территории Донбасса.
Так, в министерстве сообщили, что 7 мая 2015 Кабинет Министров Украины постановлением №263 урегулировал деятельность энергопоставщиков на неподконтрольной Украины территории (НКТ), благодаря чему удалось не прекращать электроснабжение всех категорий потребителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Для отдельных районов Луганской области (ОРЛО) таким поставщиком было определено ООО "Луганское энергетическое объединение".
В июле 2016 года, сообщает МинВОТ, представители ОРЛО присвоили имущество определенного правительством энергопоставщика на неподконтрольной территории, а усилия украинской стороны в трехсторонней контактной группе в Минске достичь договоренностей по восстановлению контроля над распределительными сетями и возвращения их в правовое поле Украины, были заблокированы.
Как отмечается, следующим шагом со стороны ОРЛО при поддержке РФ зимой 2017 стало блокирование поставок угля с неподконтрольной территории на Луганскую тепловую электростанцию в г.Счастье. В конце января был подорван путь на перегоне Сентяновка-Шипилов на неподконтрольной территории.
В марте 2017 года, по сообщению министерства, на территории ОРЛО были захвачены предприятия, которые являются крупнейшими потребителями электроэнергии и работают по законодательству Украины.
"В результате захвата правоотношения с такими предприятиями стали невозможными, в том числе и по поставкам им электроэнергии, поскольку их деятельность вышла за пределы правового поля Украины", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 24 апреля 2017 вооруженные люди заняли электрическую подстанцию "Михайловка" на неподконтрольной территории, где работает персонал, подчиненный НЭК "Укрэнерго", и заставили работников отключить две линии от Счастьенский ТЭС на п/с "Юбилейная" и п/с "Лисичанская", расположенных на подконтрольной территории.
"Следует отметить, что поскольку потребители с неподконтрольной территории перестали осуществлять расчеты за электроэнергию, возникли значительные долги за ее поставки", - отметили в МинВОТ.
В связи с этим, как заявили в министерстве, Украина вынуждена была прекратить поставки электроэнергии.
"В таких условиях Украина была вынуждена остановить поставки электроэнергии в отдельные районы Луганской области, о чем предупреждала заранее, предоставляя возможность осуществить соответствующие подготовительные мероприятия", - отметили в МинВОТ.