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Мінстратпром неспроможний організувати українські літаки "Мрія" і "Руслан" для доставки вакцини Pfizer - експерт

Мінстратпром неспроможний організувати українські літаки "Мрія" і "Руслан" для доставки вакцини Pfizer - експерт

Київ • УНН

 • 35273 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Українські літаки "Мрія" та "Руслан" за належного переобладнання під заморозку можна використовувати для транспортування вакцини Pfizer, яка потребує -70 градусів. Але чиновники профільного Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості не налаштовані вирішувати гострі виклики суспільства. Сфера їхніх інтересів - "тіньові" фінансові потоки. Про це УНН розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Якби ми переобладнали нашу "Мрію" і "Руслан" під заморозку – ми б не тільки дали шанс жити українцям, а ще й могли б грошей заробити для країни на перевезеннях великих партій вакцин. Бо "Мрія" – в перерахунку на одну дозу – це найдешевший вид транспорту. Але розум керівників профільного міністерства зовсім не налаштований на те, щоб реагувати на гострі виклики суспільства. Там всі налаштовані на якісь тіньові потоки, а не на захист наших громадян, не на виконання прямих своїх обов’язків, задля чого і призначались чиновники й очільник міністерства", - вважає він.

За словами Кочеткова, керівник профільного міністерства віце-прем'єр Олег Уруський – самостійний менеджер, який повинен виконувати суспільно важливі завдання. Але його безініціативність повинна звернути увагу президента Зеленського на питання ефективності Уруського на посаді.

"Міністр – це самостійний менеджер. З правом власного рішення, підпису і розпорядження коштів. У нього є кошти у міністерстві, не вистачає – він має повне право прийти і попросити грошей на виконання суспільно важливих завдань. Ніяких вказівок не треба, треба самому проявляти ініціативу. Якщо мовчить – отут уже має президент Зеленський подумати про ініціативність такого міністра", - підсумував політичний аналітик.

Нагадаємо, в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості провалили завдання з виготовлення кисневих концентраторів для порятунку хворих на COVID-19.

Так, ще влітку новостворене відомство отримало завдання налагодити розробку й виробництво кисневих концентраторів в Україні. Але майже за п'ять місяців це завдання не було реалізовано.

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