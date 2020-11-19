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Минстратпром не в состоянии организовать украинские самолеты "Мрия" и "Руслан" для доставки вакцины Pfizer - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украинские самолеты "Мрия" и "Руслан" при должном переоборудовании под заморозку можно использовать для транспортировки вакцины Pfizer, которая требует -70 градусов. Но чиновники профильного Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности не настроены решать острые вызовы общества. Сфера их интересов - "теневые" финансовые потоки. Об этом УНН рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

"Если бы мы переоборудовали нашу "Мрию" и "Руслан" под заморозку - мы не только дали бы шанс жить украинцам, но и могли бы денег заработать для страны на перевозках больших партий вакцин. Потому что "Мрия" - в пересчете на одну дозу - это самый дешевый вид транспорта. Но разум руководителей профильного министерства совсем не настроен на то, чтобы реагировать на острые вызовы общества. Там все настроены на какие-то теневые потоки, а не на защиту наших граждан, не на выполнение прямых своих обязанностей, для чего и назначались чиновники и глава министерства", - считает он.

По словам Кочеткова, руководитель профильного министерства вице-премьер Олег Уруский - самостоятельный менеджер, который должен выполнять общественно важные задачи. Но его безынициативность должна обратить внимание президента Зеленского на вопрос эффективности Уруского в должности.

"Министр - это самостоятельный менеджер. С правом собственного решения, подписи и распоряжения средств. У него есть средства в министерстве, не хватает - он имеет полное право прийти и попросить денег на выполнение общественно важных задач. Никаких указаний не надо, надо самому проявлять инициативу. Если молчит - тут уже должен президент Зеленский подумать об инициативности такого министра", - подытожил политический аналитик.

Напомним, в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности провалили задание по изготовлению кислородных концентраторов для спасения больных COVID-19.

Так, еще летом новосозданное ведомство получило задание наладить разработку и производство кислородных концентраторов в Украине. Но почти за пять месяцев эта задача не была реализована.

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