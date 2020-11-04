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Мінстратегпром досі існує лише на папері – StateWatch про неефективність роботи віце-прем'єра Уруського

Мінстратегпром досі існує лише на папері – StateWatch про неефективність роботи віце-прем'єра Уруського

Київ • УНН

 • 21052 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Станом на листопад, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості існує тільки на папері, а його очільник віце-прем'єр-міністр Олег Уруський, який має всі необхідні повноваження, затягує бюрократичний процес створення державного регулятора. Про це УНН розповів голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, оцінюючи ефективність п'ятимісячної роботи створеного у липні відомства.

“Річ у тім, що цей Мінстратегпром планували створити за 4 місяці, і тоді розрахунки Уруського реформувати „Укроборонпром“ за 1,5 роки були б виправдані. Воно в жовтні вже мало працювати повноцінно, укомплектоване сотнею фахівців, і вони б уже активно займалися і розробкою нових законопроектів, і комунікацією з іншими міністерствами. Але вже пройшло 5 місяців зі створення міністерства, а в них досі немає штату наповненого, бюджету, свого приміщення”, — розповів експерт.

З точки зору ефективності роботи віце-прем’єр-міністра Олега Уруського та керованого ним міністерства дуже показовим, на думку експерта, є, зокрема, лише процес підбору офісу, який тривав понад три місяці, та досі відсутні відкриті конкурси на посади.

“Немає конкурсів, бо вони не можуть їх організувати, бо у них досі немає вебплатформи, де розміщувалися хоча б їх контакті дані. У них немає електронних адрес. Це міністерство, станом на листопад, досі існує на папері. Але, водночас, Уруський, як віце-прем’єр паралельно, який має повноваження і бачення напрацювання, які були зроблені „Укроборонпром“, Мінекономіки та парламентським комітетом — він ці напрацювання блокує і не може напрацювати альтернатив, бо у нього, банально, немає людей. Бо затягнув бюрократичний процес формування міністерства”, — зазначив Канєвський.

Стурбованість західних країн-партнерів стосовно неефективної роботи створеного Мінстратегпрому пояснюється, за словами експерта, тим, що Уруський досі не представив свого бачення реформування “Укроборонпрому”.

“Коли Мінстратегпром каже, що вони прихильники корпоративної реформи... але ж вони до сих пір не оприлюднили жодного офіційного документа, на відміну від „Укроборонпрому“, в якому б містилося — в чому полягає їх бачення реформи. Немає досі жодного офіційного документа Мінстратегпрому, щоб платники податків могли його відкрити і прочитати, як Уруський буде реформувати „Укроборонпром“ наступні 1,5 року”, — зауважив він.

Крім того, сама кандидатура віце-прем’єр-міністра Олега Уруського, призначеного для формування державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу України, досить неоднозначна на думку Канєвського.

“До свого призначення він працював на приватній фірмі, відомій, яка співпрацює із „Боїнгом“. Цю фірму очолює російський академік Кульчицький. Він заявляє, що він давно живе в США, і в Україні, і що до Москви він не має ніякого відношення, однак безпосередньо наша організація знайшла факти, на сайті фірми Кульчицього — в нього досі лишається центральний офіс у Москві. Його фірма, через те, що вона займається авіаремонтними послугами, проводить регулярно бізнес-конференції в Москві, на яких виступають представники уряду РФ. І хоча Кульчицький каже, що він виїхав після 2014 року з РФ, мені дивно, чому призначають менеджера фірми, яка в Москві організовує конференції для російського істеблішменту. Назва фірми Прогрестех-Україна, з офісом у Москві”, — розповів експерт.

Нагадаємо, проблему неефективності роботи Мінстратегпрому журналіст Юрій Бутусов вбачає в тому, що його очільник Уруський став протокольною фігурою і займається речами за межами своєї компетенції. 

Раніше УНН писав, що на думку експертів ситуація, яка виникла навколо ПАТ “Мотор Січ” і ускладнилась втручанням уряду та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, повинна була б вирішуватись виключно на рівні керівників та інвесторів підприємства. 

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