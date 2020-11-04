Минстратегпром до сих пор существует только на бумаге - StateWatch о неэффективности работы вице-премьера Уруского

"Дело в том, что этот Минстратегпром планировали создать за 4 месяца, и тогда расчеты Уруского реформировать "Укроборонпром" за 1,5 года были бы оправданы. Оно в октябре уже должно было работать полноценно, укомплектованное сотней специалистов, и они бы уже активно занимались и разработкой новых законопроектов и коммуникацией с другими министерствами. Но уже прошло 5 месяцев по созданию министерства, а у них до сих пор нет штата наполненного, бюджета, своего помещения", - рассказал эксперт.

С точки зрения эффективности работы вице-премьер-министра Олега Уруского и руководимого им министерства очень показательным, по мнению эксперта, является, в частности, только процесс подбора офиса, который длился более трех месяцев, и до сих пор отсутствуют открытые конкурсы на должности.

"Нет конкурсов, потому что они не могут их организовать, потому что у них до сих пор нет вебплатформы, где размещались хотя бы их контакте данные. У них нет электронных адресов. Это министерство, по состоянию на ноябрь, до сих пор существует на бумаге. Но в то же время Уруский, как вице-премьер параллельно, имеющий полномочия и видение наработки, которые были сделаны "Укроборонпром", Минэкономики и парламентским комитетом - он эти наработки блокирует и не может выработать альтернатив, потому что у него, банально, нет людей. Потому затянул бюрократический процесс формирования министерства", - отметил Каневский.

Обеспокоенность западных стран-партнеров относительно неэффективной работы созданного Минстратегпрома объясняется, по словам эксперта, тем, что Уруский до сих пор не представил своего видения реформирования "Укроборонпрома".

"Когда Минстратегпром говорит, что они сторонники корпоративной реформы ... но они до сих пор не обнародовали ни одного официального документа, в отличие от "Укроборонпрома", в котором бы содержалось - в чем заключается их видение реформы. Нет до сих пор ни одного официального документа Минстратегпрома, чтобы налогоплательщики могли его открыть и прочитать, как Уруский будет реформировать "Укроборонпром" следующие 1,5 года", - отметил он.

Кроме того, сама кандидатура вице-премьера Олега Уруского, предназначенного для формирования государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса Украины, довольно неоднозначная по мнению Каневского.

"До своего назначения он работал на частной фирме, известной, которая сотрудничает с "Боингом". Эту фирму возглавляет российский академик Кульчицкий. Он заявляет, что он давно живет в США, и в Украине, и к Москве он не имеет никакого отношения, однако непосредственно наша организация нашла факты, на сайте фирмы Кульчицкого - у него до сих пор остается центральный офис в Москве. Его фирма из-за того, что она занимается авиаремонтными услугами, проводит регулярно бизнес-конференции в Москве, на которых выступают представители правительства РФ. И хотя Кульчицкий говорит, что он уехал после 2014 года с РФ, мне странно, почему назначают менеджера фирмы, которая в Москве организует конференции для российского истеблишмента. Название фирмы Прогрестех-Украина, с офисом в Москве", - рассказал эксперт.

Напомним, проблему неэффективности работы Минстратегпрома журналист Юрий Бутусов видит в том, что его глава Уруский стал протокольной фигурой и занимается вещами за пределами своей компетенции.

Ранее УНН писал, что по мнению экспертов ситуация, которая возникла вокруг ПАО "Мотор Сич" и усложнилась вмешательством правительства и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, должна была бы решаться исключительно на уровне руководителей и инвесторов предприятия.