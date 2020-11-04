Минстратегпром до сих пор существует только на бумаге - StateWatch о неэффективности работы вице-премьера Уруского

ukru
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 38354 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 37813 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 72512 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 63898 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 82218 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 99282 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 100538 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100928 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114304 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115322 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

4 марта, 04:32 • 78655 просмотра
Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

4 марта, 04:34 • 99725 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 102845 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 40590 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

09:14 • 63327 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 38354 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 72512 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 364489 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 315937 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 469770 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 124293 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 202111 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 229248 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 208243 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 294217 просмотра
Актуальное
Минстратегпром до сих пор существует только на бумаге - StateWatch о неэффективности работы вице-премьера Уруского

Минстратегпром до сих пор существует только на бумаге - StateWatch о неэффективности работы вице-премьера Уруского

Киев  •  УНН

 • 21049 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. По состоянию на ноябрь, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности существует только на бумаге, а его глава вице-премьер-министр Олег Уруский, который имеет все необходимые полномочия, затягивает бюрократический процесс создания государственного регулятора. Об этом УНН рассказал председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, оценивая эффективность пятимесячной работы созданного в июле ведомства.

"Дело в том, что этот Минстратегпром планировали создать за 4 месяца, и тогда расчеты Уруского реформировать "Укроборонпром" за 1,5 года были бы оправданы. Оно в октябре уже должно было работать полноценно, укомплектованное сотней специалистов, и они бы уже активно занимались и разработкой новых законопроектов и коммуникацией с другими министерствами. Но уже прошло 5 месяцев по созданию министерства, а у них до сих пор нет штата наполненного, бюджета, своего помещения", - рассказал эксперт.

С точки зрения эффективности работы вице-премьер-министра Олега Уруского и руководимого им министерства очень показательным, по мнению эксперта, является, в частности, только процесс подбора офиса, который длился более трех месяцев, и до сих пор отсутствуют открытые конкурсы на должности.

"Нет конкурсов, потому что они не могут их организовать, потому что у них до сих пор нет вебплатформы, где размещались хотя бы их контакте данные. У них нет электронных адресов. Это министерство, по состоянию на ноябрь, до сих пор существует на бумаге. Но в то же время Уруский, как вице-премьер параллельно, имеющий полномочия и видение наработки, которые были сделаны "Укроборонпром", Минэкономики и парламентским комитетом - он эти наработки блокирует и не может выработать альтернатив, потому что у него, банально, нет людей. Потому затянул бюрократический процесс формирования министерства", - отметил Каневский.

Обеспокоенность западных стран-партнеров относительно неэффективной работы созданного Минстратегпрома объясняется, по словам эксперта, тем, что Уруский до сих пор не представил своего видения реформирования "Укроборонпрома".

"Когда Минстратегпром говорит, что они сторонники корпоративной реформы ... но они до сих пор не обнародовали ни одного официального документа, в отличие от "Укроборонпрома", в котором бы содержалось - в чем заключается их видение реформы. Нет до сих пор ни одного официального документа Минстратегпрома, чтобы налогоплательщики могли его открыть и прочитать, как Уруский будет реформировать "Укроборонпром" следующие 1,5 года", - отметил он.

Кроме того, сама кандидатура вице-премьера Олега Уруского, предназначенного для формирования государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса Украины, довольно неоднозначная по мнению Каневского.

"До своего назначения он работал на частной фирме, известной, которая сотрудничает с "Боингом". Эту фирму возглавляет российский академик Кульчицкий. Он заявляет, что он давно живет в США, и в Украине, и к Москве он не имеет никакого отношения, однако непосредственно наша организация нашла факты, на сайте фирмы Кульчицкого - у него до сих пор остается центральный офис в Москве. Его фирма из-за того, что она занимается авиаремонтными услугами, проводит регулярно бизнес-конференции в Москве, на которых выступают представители правительства РФ. И хотя Кульчицкий говорит, что он уехал после 2014 года с РФ, мне странно, почему назначают менеджера фирмы, которая в Москве организует конференции для российского истеблишмента. Название фирмы Прогрестех-Украина, с офисом в Москве", - рассказал эксперт.

Напомним, проблему неэффективности работы Минстратегпрома журналист Юрий Бутусов видит в том, что его глава Уруский стал протокольной фигурой и занимается вещами за пределами своей компетенции.

Ранее УНН писал, что по мнению экспертов ситуация, которая возникла вокруг ПАО "Мотор Сич" и усложнилась вмешательством правительства и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, должна была бы решаться исключительно на уровне руководителей и инвесторов предприятия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы