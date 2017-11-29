Мінсоцполітики назвало точну кількість переселенців з Донбасу і Криму

"Загальна кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Криму та східних регіонів України становить 1 604 059, за даними Міністерства соціальної політики України станом на 23 жовтня 2017 року", - йдеться в повідомлені.

Також зазначається, що Міжнародна організація з міграції надала допомогу близько 199 тисячам переселенців та осіб, що постраждали від наслідків конфлікту, в 24 регіонах України.

Як повідомляв УНН, за результатами дослідження Міжнародної організації з міграції в Україні щодо ситуації навколо внутрішньо переміщених осіб в Україні, 40% переселенців вистачає грошей лише на їжу.