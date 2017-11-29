Минсоцполитики назвало точное количество переселенцев из Донбасса и Крыма

"Общее количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Крыма и восточных регионов Украины составляет 1 604 059, по данным Министерства социальной политики Украины по состоянию на 23 октября 2017 года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Международная организация по миграции оказала помощь около 199 тысячам переселенцев и лиц, пострадавших от последствий конфликта, в 24 регионах Украины.

Как сообщал УНН, по результатам исследования Международной организации по миграции в Украине относительно ситуации вокруг внутренне перемещенных лиц в Украине, 40% переселенцев хватает денег только на еду.