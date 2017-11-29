Минсоцполитики назвало точное количество переселенцев из Донбасса и Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. По состоянию на 23 октября 2017 года количество внутренне перемещенных лиц из восточных областей и Крыма составило 1 604 059 человек. Об этом говорится в исследовании Международной организации по миграции в Украине относительно ситуации вокруг вокруг внутренне перемещенных лиц в Украине, передает корреспондент УНН.
"Общее количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Крыма и восточных регионов Украины составляет 1 604 059, по данным Министерства социальной политики Украины по состоянию на 23 октября 2017 года", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Международная организация по миграции оказала помощь около 199 тысячам переселенцев и лиц, пострадавших от последствий конфликта, в 24 регионах Украины.
Как сообщал УНН, по результатам исследования Международной организации по миграции в Украине относительно ситуации вокруг внутренне перемещенных лиц в Украине, 40% переселенцев хватает денег только на еду.