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Мінсоцолітики відзвітувало про виплати сім'ям загиблих під час Євромайдану

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Кабінет Міністрів виплатив 255,8 млн гривень сім'ям загиблих Героїв Небесної сотні, а також потерпілим під час подій Революції гідності 2013-2014 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.

“Станом на 20 лютого 2018 року профінансовано 255,8 мільйонів гривень для допомоги пораненим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих”, — вказано у повідомленні.

Відзначається, що всього допомога була надана 1 080 особам.

У відомстві зазначили, що вказане фінансування здійснюється за бюджетною програмою “Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадянського протесту, що відбулися в період з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року і особам, які мають тілесні ушкодження, побої, катування під час участі в зазначених акціях”.

Як повідомляв УНН, внутрішньо переміщеним особам в Україні надається щомісячна адресна допомога на покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Крім того, держава гарантує переселенцям виплату соціальної допомоги та пенсій. Також, планується розширити права переселенців щодо взяття на соціальний квартирний облік.

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