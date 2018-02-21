Минсоцолитикы отчиталось о выплатах семьям погибших во время Евромайдана
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Кабинет Министров выплатил 255,8 млн гривен семьям погибших Героев Небесной сотни, а также пострадавшим во время событий Революции достоинства 2013-2014 годов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
“По состоянию на 20 февраля 2018 года профинансировано 255,8 млн гривен для помощи раненым участникам „Революции достоинства“ и членам семей погибших”, — указано в сообщении.
Отмечается, что всего помощь была оказана 1080 лицам.
В ведомстве отметили, что указанное финансирование осуществляется по бюджетной программе “Предоставление единовременной денежной помощи членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 г. по 21 февраля 2014 г. и лицам, получившим телесные повреждения, побои, истязания во время участия в указанных акциях”.
Как сообщал УНН, внутренне перемещенным лицам в Украине предоставляется ежемесячная адресная помощь на покрытие расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, государство гарантирует переселенцам выплату социальной помощи и пенсий. Также планируется расширить права переселенцев относительно взятия на социальный квартирный учет.