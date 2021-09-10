Мінські домовленості мають виконуватися без перетину "червоних ліній" України – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Мінські угоди повинні виконуватися таким чином, щоб Україна не перетнула своїх “червоних ліній”. Про це в ефірі “Свобода слова з Савіком Шустером” заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, наголосивши, що це принципова позиція президента Зеленського, передає кореспондент УНН.
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“Мінські домовленості можуть виконуватися виключно таким чином за якого Україна не перетинатиме своїх „червоних“ ліній. Це принципова позиція. На цьому ми стоїмо”, — заявив Кулеба.
Доповнення
До слова, у сьому річницю підписання Мінського протоколу США нагадали Росії про зобов’язання і закликали вивести свої війська з України.
Довідково
Мінський протокол (“Перша Мінська угода”) — угода про тимчасове перемир’я у Війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014.