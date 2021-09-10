Минские договоренности должны выполняться без пересечения "красных линий" Украина - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Минские соглашения должны выполняться таким образом, чтобы Украина не пересекла своих “красных линий”. Об этом в эфире “Свобода слова с Савиком Шустером” заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что это принципиальная позиция президента Зеленского, передает корреспондент УНН.
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“Минские договоренности могут выполняться исключительно таким образом за которого Украина не пересекать своих „красных“ линий. Это принципиальная позиция. На этом мы стоим”, — заявил Кулеба.
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К слову, в седьмую годовщину подписания Минского протокола США напомнили России об обязательствах и призвали вывести свои войска из Украины.
Справка
Минский протокол (“Первое Минское соглашение”) — соглашение о временном перемирии в Войне на востоке Украины, достигнута на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года.