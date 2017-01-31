Мінськ заявив про готовність до засідання контактної групи щодо Донбасу в середу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Білорусь готова до проведення в середу в Мінську засідання контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомив офіційний представник МЗС Білорусі Дмитро Мирончик, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Відповідно до графіка, який завчасно повідомила контактна група, ми готові до проведення завтра засідання тристоронньої контактної групи і її робочих підгруп", - сказав Д.Мирончик.
Як повідомило джерело в контактній групі, основною темою, яку планується обговорити на засіданні підгрупи з безпеки, - це загострення ситуації в районі Авдіївки недалеко від Донецька.
Після попереднього засідання в ОБСЄ повідомили, що наступного разу тристороння контактна група збереться 1 лютого.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.