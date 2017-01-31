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Минск заявил о готовности к заседанию контактной группы по Донбассу в среду

Минск заявил о готовности к заседанию контактной группы по Донбассу в среду

Киев • УНН

 • 7067 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Беларусь готова к проведению в среду в Минске заседания контактной группы по регулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Согласно графику, который заблаговременно сообщила контактная группа, мы готовы к проведению завтра заседания трехсторонней контактной группы и ее рабочих подгрупп", - сказал Д.Мирончик.

Как сообщил источник в контактной группе, основной темой, которую планируется обсудить на заседании подгруппы по безопасности, - это обострение ситуации в районе Авдеевки недалеко от Донецка.

После предварительного заседания в ОБСЕ сообщили, что в следующий раз трехсторонняя контактная группа соберется 1 февраля.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили из "Градов" в сторону украинских позиций более 80 ракет.

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

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