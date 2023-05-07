Заборона на передачу даних за кордон: Мінпромисловості Китаю випустило проєкт стандартів для "розумних" авто
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У п'ятницю Міністерство промисловості Китаю опублікувало проєкти технічних стандартів, включаючи вимоги до кібербезпеки для транспортних засобів. Країна хоче посилити регулювання передачі даних у міру того, як автомобілі стають все більш "розумними", пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Серед запропонованих правил Міністерство промисловості та інформаційних технологій планує заборонити "розумним" транспортним засобам в Китаї передавати дані безпосередньо за кордон, змушуючи їх замість цього використовувати внутрішні хмарні сервіси.
Це також вимагатиме, щоб транспортні засоби з можливістю автономного водіння були обладнані системами зберігання даних для оцінки відповідальності за аварії.
Нагадаємо
Китай прискорить будівництво зарядних станцій для нових електромобілів та вдосконалить політику їх купівлі та використання.