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Запрет на передачу данных за границу: Минпромышленности Китая выпустило проект стандартов для "умных" авто

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. В пятницу Министерство промышленности Китая опубликовало проекты технических стандартов, включая требования к кибербезопасности для транспортных средств. Страна хочет ужесточить регулирование передачи данных по мере того, как автомобили становятся все более "умными", пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Среди предложенных правил Министерство промышленности и информационных технологий планирует запретить "умным" транспортным средствам в Китае передавать данные непосредственно за границу, заставляя их вместо этого использовать внутренние облачные сервисы.

Это также потребует, чтобы транспортные средства с возможностью автономного вождения были оборудованы системами хранения данных для оценки ответственности за аварии.

Напомним

Китай ускорит строительство зарядных станций для новых электромобилей и усовершенствует политику их покупки и использования.

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