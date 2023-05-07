Запрет на передачу данных за границу: Минпромышленности Китая выпустило проект стандартов для "умных" авто

Детали

Среди предложенных правил Министерство промышленности и информационных технологий планирует запретить "умным" транспортным средствам в Китае передавать данные непосредственно за границу, заставляя их вместо этого использовать внутренние облачные сервисы.

Это также потребует, чтобы транспортные средства с возможностью автономного вождения были оборудованы системами хранения данных для оценки ответственности за аварии.

Напомним

Китай ускорит строительство зарядных станций для новых электромобилей и усовершенствует политику их покупки и использования.