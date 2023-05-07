Запрет на передачу данных за границу: Минпромышленности Китая выпустило проект стандартов для "умных" авто
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В пятницу Министерство промышленности Китая опубликовало проекты технических стандартов, включая требования к кибербезопасности для транспортных средств. Страна хочет ужесточить регулирование передачи данных по мере того, как автомобили становятся все более "умными", пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Среди предложенных правил Министерство промышленности и информационных технологий планирует запретить "умным" транспортным средствам в Китае передавать данные непосредственно за границу, заставляя их вместо этого использовать внутренние облачные сервисы.
Это также потребует, чтобы транспортные средства с возможностью автономного вождения были оборудованы системами хранения данных для оценки ответственности за аварии.
Напомним
Китай ускорит строительство зарядных станций для новых электромобилей и усовершенствует политику их покупки и использования.