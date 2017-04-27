Мінприроди звинуватили у видачі ліцензій фіктивним утилізаторам небезпечних відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко звинуватила Мінприроди в лобіюванні інтересів псевдоутилізаторів небезпечних відходів, повідомляє УНН з посиланням на її сторінку у Facebook.
“Державне підприємство “Укреко-ойл” знаходиться у підпорядкуванні Мінприроди України. Згідно нової структури у міністерстві існує цілий підрозділ, який координує діяльність держпідприємств. Принагідно зауважу, що живою природою у міністерстві зараз займається аж 41 працівник із 240.
Так от, один департамент видає ліцензії фірмам, у яких немає обладнання для безпечної утилізації і забирає ліцензії у реально діючих заводів. Інший департамент “координує” ДП, закриває очі на фіктивні тендери. А міністр чомусь витрачає свій “дорогоцінний” час в Апеляційній раді Держслужби регуляторної політики“, — заявила вона.
Нагадаємо, минулого року ДП “Укреко-ойл” виграло тендер “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів, не маючи ані відповідної ліцензії, ані матеріально-технічної бази для знешкодження шкідливих речовин. Більше того, державне підприємство внесло у тендерну документацію неправдиву інформацію про залучення субпідрядників для виконання тендеру.
Усі залучені ДП “Укреко-ойл” субпідрядники підтвердили в коментарі УНН, що не брали участь в тендері “Південної залізниці” і не мають з “Укреко-ойл” жодних фінансово-господарських відносин, а відтак небезпечні відходи “Південної залізниці” не утилізовували.
Як повідомляв УНН, станом на початок квітня цього року, поліція досі не оголосила підозр за проведення фіктивного тендеру “Південної залізниці”.