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Минприроды обвинили в выдаче лицензий фиктивным утилизаторам опасных отходов

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко обвинила Минприроды в лоббировании интересов псевдоутилизаторив опасных отходов, сообщает УНН со ссылкой на ее страницу в Facebook.

Минприроды обвинили в выдаче лицензий фиктивным утилизаторам опасных отходов

"Государственное предприятие "Укрэко-ойл" находится в подчинении Минприроды Украины. Согласно новой структуры в министерстве существует целое подразделение, координирующее деятельность госпредприятий. Попутно замечу, что живой природой в министерстве сейчас занимается аж 41 работник из 240.

Так вот, один департамент выдает лицензии фирмам, у которых нет оборудования для безопасной утилизации и забирает лицензии у реально действующих заводов. Другой департамент "координирует" ГП, закрывает глаза на фиктивные тендеры. А министр почему-то тратит свое "драгоценное" время в Апелляционном совете Госслужбы регуляторной политики", - заявила она.

В прошлом году ГП "Укрэко-ойл" выиграло тендер "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов, не имея ни соответствующей лицензии, ни материально-технической базы для обезвреживания вредных веществ. Более того, государственное предприятие внесло в тендерную документацию ложную информацию о привлечении субподрядчиков для выполнения тендера.

Все привлеченные ГП "Укрэко-ойл" субподрядчики подтвердили УНН, что не участвовали в тендере "Южной железной дороги" и у них нет с "Укрэко-ойл" никаких финансово-хозяйственных отношений, а следовательно опасные отходы "Южной железной дороги" не утилизировали.

Как сообщал УНН, по состоянию на начало апреля этого года, полиция до сих пор не объявила подозрений за проведение фиктивного тендера "Южной железной дороги".

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