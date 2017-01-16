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Мінприроди перевірить підконтрольне держпідприємство, яке виграло сумнівний тендер “Укрзалізниці”

Мінприроди перевірить підконтрольне держпідприємство, яке виграло сумнівний тендер “Укрзалізниці”

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Міністерство екології та природних ресурсів перевірить матеріально-технічну базу підконтрольного державного підприємства “Укреко-Ойл”, яке, за даними екологів, недобросовісно виграло тендер “Укрзалізниці” на утилізацію небезпечних відходів. Про це УНН повідомили у Мінприроди.

“Наказом Мінприроди від 23.12.2016 №532 затверджено план-графік проведення планових перевірок ліцензіатів з питань дотримання вимог ліцензійних умов у сфері поводження з небезпечними відходами, до якого у тому числі входить підприємство ДП “Укреко-Ойл”, а отже і висновки стосовно наявності заявленої матеріально-технічної бази та відповідності суб’єкта вимогам ліцензійних умов можна зробити лише після проведення планового заходу контролю”, - прокоментували ситуацію в Мінприроди.

Нагадаємо, державне підприємство “Укреко-Ойл” виграло тендер на утилізацію небезпечних відходів філії “Укрзалізниці”. Однак, у своїх документах вказало, що для виконання послуг планує залучити підприємство, що знаходиться на окупованій території.

Залучення таких субпідрядників пов’язано з відсутністю у ДП “Укреко-Ойл” власної матеріально-технічної бази для утилізації небезпечних відходів.

Філія “Укрзалізниці” визначила ДП “Укреко-Ойл” переможцем навіть незваючи на те, що вони запропонували одну з найвищих цін за свої послуги.

За даними екологів, така ситуація може свідчити про те, що в Мінприроди досі практикують корупційні схеми.

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