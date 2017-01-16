Минприроды проверит подконтрольное госпредприятие, которое выиграло сомнительный тендер "Укрзализныци"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Министерство экологии и природных ресурсов проверит материально-техническую базу подконтрольного государственного предприятия "УКРЕКО-Ойл", которое, по данным экологов, недобросовестно выиграло тендер "Укрзализныци" на утилизацию опасных отходов. Об этом УНН сообщили в Минприроды.
"Приказом Минприроды от 23.12.2016 №532 утвержден план-график проведения плановых проверок лицензиатов по вопросам соблюдения требований лицензионных условий в сфере обращения с опасными отходами, куда в том числе входит предприятие ГП "УКРЕКО-Ойл", а следовательно и выводы о наличии заявленной материально-технической базы и соответствия субъекта требованиям лицензионных условий можно сделать только после проведения планового мероприятия контроля", - прокомментировали ситуацию в Минприроды.
Напомним, государственное предприятие "УКРЕКО-Ойл" выиграло тендер на утилизацию опасных отходов филиала "Укрзализныци". Однако, в своих документах указало, что для выполнения услуг планирует привлечь предприятие, находящееся на оккупированной территории.
Привлечение таких субподрядчиков связано с отсутствием в ГП "УКРЕКО-Ойл" собственной материально-технической базы для утилизации опасных отходов.
Филиал "Укрзализныци" определил ГП "УКРЕКО-Ойл" победителем даже несмотря на то, что они предложили одну из самых высоких цен за свои услуги.
По данным экологов, такая ситуация может свидетельствовать о том, что в Минприроды до сих пор практикуют коррупционные схемы.