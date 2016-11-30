Мінприроди не буде виділяти кошти на знешкодження ртуті у столиці, доки не допише Нацстратегію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністерство екології та природних ресурсів вирішуватиме екологічні проблеми столичного заводу “Радикал” лише після написання Національної стратегії поводження з відходами. Про це йдеться у відповіді відомства на депутатський запит Ярослава Маркевича, передає УНН.
“Розділ по поводженню з небезпечними відходами Національної стратегії поводження з відходами містить Національний план поводження з небезпечними відходами, що буде передбачати заходи, виконання яких дозволить розв’язати екологічні проблеми ВАТ “Радикал”, - зазначили в Мінприроди.
Нагадаємо, депутати Київської міської ради звернулись до Кабміну із закликом провести демеркуризацію промислового майданчика ВАТ “Радикал”. На сьогоднішній день, там зберігається понад 200 тисяч тонн ртуті, яку влада не може утилізувати.
Як раніше повідомляв УНН, фінансування заходів з екологічної санації забрудненої ртуттю території ВАТ “Радикал” у 2014 та 2015 роках за рахунок державних коштів не проводилось через прийняття постанови Кабміну ( прем’єр-міністр А.Яценюк) від 01.03.2014 № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету”.
Крім того, попри накопичення в Україні вже 12 млн тонн небезпечних відходів, влада три роки не виділяє кошти на їх утилізацію.