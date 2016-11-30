Минприроды не будет выделять средства на обезвреживание ртути в столице, пока не допишет Нацстратегию

"Раздел по обращению с опасными отходами Национальной стратегии обращения с отходами содержит Национальный план обращения с опасными отходами, будет предусматривать мероприятия, выполнение которых позволит решить экологические проблемы ПАО" Радикал ", - отметили в Минприроды.

Напомним, депутаты Киевского городского совета обратились в Кабмин с призывом провести демеркуризацию промышленной площадки ПАО "Радикал". На сегодняшний день, там хранится более 200 тыс. тонн ртути, которую власть не может утилизировать.

Как ранее сообщал УНН, финансирование мероприятий по экологической санации загрязненной ртутью территории ПАО "Радикал" в 2014 и 2015 годах за счет государственных средств не проводилось из-за принятия постановления Кабмина (премьер-министр А.Яценюк) от 01.03.2014 № 65 "О экономию государственных средств и недопущения потерь бюджета ".

Кроме того, несмотря на накопление в Украине уже 12 млн тонн опасных отходов, власть три года не выделяет средства на их утилизацию .