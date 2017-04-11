Мінприроди анулювали ліцензію підконтрольному утилізатору небезпечних відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У березні цього року Міністерство екології та природних ресурсів України анулювало ліцензію державному підприємству “Укреко — ойл”, яке в грудні минулого року виграло скандальний тендер “Південної залізниці”, передає УНН з посиланням на наказ Мінприроди про анулювання ліцензії від 10.03.2017 № 111.
“Керуючись вимогами Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності“. На підставі пункту 8 частини другої статті 16 анулювати ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами ДП "Укреко — ойл“ (ЄДРПОУ 38138524) ліцензія від 14 серпня 2014 № 265, згідно Акту про відмову ДП "Укреко — ойл“ у проведенні планової перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проводження з небезпечними відходами від 3 березня 2017 № 13/ 17 — 1”, — йдеться у наказі.
Нагадаємо, 13 грудня 2016 року ДП “Укреко-ойл” виграло тендер “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів, не маючи ані відповідної ліцензії, ані власної матеріально-технічної бази для знешкодження шкідливих речовин. Більше того, державне підприємство внесло у тендерну документацію неправдиву інформацію про залучення співпідрядників для виконання тендеру.
Усі залучені ДП “Укреко-ойл” співпідрядники підтвердили в коментарі УНН, що не брали участь в тендері “Південної залізниці” і не мають з “Укреко-ойл” жодних фінансово-господарських відносин.
Як повідомляв УНН, правоохоронні органи зайнялась фіктивним тендером “Південної залізниці”.