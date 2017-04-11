Минприроды аннулировало лицензию подконтрольному утилизатору опасных отходов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50235 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104708 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161098 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118658 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117837 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113263 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104759 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107203 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103688 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154903 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Минприроды аннулировало лицензию подконтрольному утилизатору опасных отходов

Минприроды аннулировало лицензию подконтрольному утилизатору опасных отходов

Киев  •  УНН

 • 7793 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В марте этого года Министерство экологии и природных ресурсов Украины аннулировало лицензию государственному предприятию "Укрэко - ойл", которое в декабре прошлого года выиграло скандальный тендер "Южной железной дороги", передает УНН со ссылкой на приказ Минприроды об аннулировании лицензии от 10.03.2017 № 111.

"Руководствуясь требованиями Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности". На основании пункта 8 части второй статьи 16 аннулировать лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами ГП "Укрэко - ойл" (ЕГРПОУ 38138524) лицензия от 14 августа 2014 № 265, согласно Акта об отказе ГП "Укрэко - ойл" в проведении плановой проверки соблюдения лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по обращении с опасными отходами от 3 марта 2017 № 13/17 - 1", - говорится в приказе.

Напомним, 13 декабря 2016 года ГП "Укрэко-ойл" выиграло тендер "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов, не имея ни соответствующей лицензии, ни собственной материально-технической базы для обезвреживания вредных веществ. Более того, государственное предприятие внесло в тендерную документацию ложную информацию о привлечении подрядчиков для выполнения тендера.

Все привлеченные ГП "Укрэко-ойл" подрядчики подтвердили УНН, что не участвовали в тендере "Южной железной дороги" и не с "Укрэко-ойл" никаких финансово-хозяйственных отношений.

Как сообщал УНН, правоохранительные органы занялась фиктивным тендером "Южной железной дороги".

Украинские Национальные Новости

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