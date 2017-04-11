Минприроды аннулировало лицензию подконтрольному утилизатору опасных отходов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В марте этого года Министерство экологии и природных ресурсов Украины аннулировало лицензию государственному предприятию "Укрэко - ойл", которое в декабре прошлого года выиграло скандальный тендер "Южной железной дороги", передает УНН со ссылкой на приказ Минприроды об аннулировании лицензии от 10.03.2017 № 111.
"Руководствуясь требованиями Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности". На основании пункта 8 части второй статьи 16 аннулировать лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами ГП "Укрэко - ойл" (ЕГРПОУ 38138524) лицензия от 14 августа 2014 № 265, согласно Акта об отказе ГП "Укрэко - ойл" в проведении плановой проверки соблюдения лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по обращении с опасными отходами от 3 марта 2017 № 13/17 - 1", - говорится в приказе.
Напомним, 13 декабря 2016 года ГП "Укрэко-ойл" выиграло тендер "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов, не имея ни соответствующей лицензии, ни собственной материально-технической базы для обезвреживания вредных веществ. Более того, государственное предприятие внесло в тендерную документацию ложную информацию о привлечении подрядчиков для выполнения тендера.
Все привлеченные ГП "Укрэко-ойл" подрядчики подтвердили УНН, что не участвовали в тендере "Южной железной дороги" и не с "Укрэко-ойл" никаких финансово-хозяйственных отношений.
Как сообщал УНН, правоохранительные органы занялась фиктивным тендером "Южной железной дороги".