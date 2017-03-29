Міноборони зекономить понад 6 млн грн на закупівлі арктичного палива
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. 16 лютого 2017 року Міністерство оборони розпочало переговорну процедуру закупівлі 20,2 тис. тонн арктичного дизельного палива. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у Міноборони.
Так, за результатами аукціону, який відбувся 6 березня 2017 року, найменші цінові пропозиції за шістьма лотами (20,2 тис. т палива) було надано ТОВ “ГазТрейд”.
“Вартість зазначеного обсягу палива за ціновими пропозиціями ТОВ "ГазТрейд" становила 497,4 млн грн. Вартість, за ціновими пропозиціями ПП "Окко Контракт" становила 503,7 млн грн. Тобто, вартість 20,2 тис. тонн палива за ціновими пропозиція ПП "Окко Контракт“ перевищила вартість закупівлі за ціновими пропозиціями ТОВ "ГазТрейд" на 6,3 млн грн”, — пояснили в Міноборони.
Також, у міністерстві спростували поширену окремим ЗМІ інформацію про начебто невідоме походження палива, що закуповується.
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Так, в МО відзначили, що відповідність пального фізико-хімічним властивостям заявленому стандарту визначається відповідно до наданих учасниками торгів завірених копій сертифікатів відповідності та паспортів якості. А визначальними для оцінки якості палива заявленому стандарту є сертифікати відповідності.
“Сертифікат відповідності № UA1.174.0001518-17 з терміном дії з 09.02.2017 по 08.02.2018, який отримало ТОВ "Август пром" (входить у групу "Трейд Коммодіті“, — ред.), як виробник палива дизельного арктичного та наданий Замовнику, за інформацією Реєстру Державної системи сертифікації є чинним”, — наголосили у міністерстві.
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Таким чином, Міністерство оборони України має намір закупити якісне паливо у підприємств, які визначені переможцями за результатами проведення зазначеної переговорної процедури закупівель та заощадити при цьому 6,3 млн грн державних коштів.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Міноборони під час паливного тендеру заощадили близько 30 млн грн. Вказані кошти вдалося зекономити під час тендерної закупівлі пального у компанії ТОВ “Август Пром”, яка запропонувала найбільш прийнятну та значно дешевшу ціну на ресурс.