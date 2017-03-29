Минобороны сэкономит более 6 млн грн на закупки арктического топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. 16 февраля 2017 Министерство обороны начало переговорную процедуру закупки 20,2 тыс. тонн арктического дизельного топлива. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в Минобороны.
Так, по результатам аукциона, состоявшегося 6 марта 2017, маленькие ценовые предложения по шести лотам (20,2 тыс. Т топлива) было предоставлено ООО "Газтрейд".
"Стоимость указанного объема топлива за ценовыми предложениями ООО" Газтрейд "составила 497,4 млн грн. Стоимость, по ценовыми предложениями ЧП "Окко Контракт" составила 503,7 млн грн. То есть, стоимость 20,2 тыс. тонн топлива по ценовым предложение ЧП "Окко Контракт" превысила стоимость закупки по ценовым предложениям ООО "Газтрейд" на 6,3 млн грн грн", - обьяснили в Минобороны.
Также, в министерстве опровергли распространенную отдельным СМИ информацию о якобы неизвестном происхождении топлива закупаемой продукции.
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Так, в МО отметили, что соответствие полного физико-химическим свойствам заявленному стандарту определяется в соответствии с предоставленными участниками торгов заверенных копий сертификатов соответствия и паспортов качества. А определяющими для оценки качества топлива заявленному стандарту имеются сертификаты соответствия.
"Сертификат соответствия № UA1.174.0001518-17 со сроком действия с 09.02.2017 по 08.02.2018, который получило ООО "Август пром" (входит в группу "Трейд Коммодити", - ред.), как производитель топлива дизельного арктического и предоставлен Заказчику, по информации Реестра Государственной системы сертификации действителен", - отметили в министерстве.
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Таким образом, Министерство обороны Украины намерено закупить качественное топливо у предприятий, определенных победителями по результатам проведения указанной переговорной процедуры закупок и сэкономить при этом 6,3 млн грн государственных средств.
Напомним, как сообщал УНН, Минобороны во время топливного тендера сэкономили около 30 млн грн. Указанные средства удалось сэкономить при тендерной закупке горючего в компании ООО "Август Пром", которая предложила наиболее приемлемую и значительно более дешевую цену на ресурс.