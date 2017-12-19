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Міноборони закупить “арктики” на 100 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністерство оборони України (МОУ) оголосило тендер на закупівлю 3,5 тис. т арктичного дизельного палива, передає УНН з посиланням на систему публічних закупівель ProZorro

Так, згідно даних порталу очікувана вартість закупівлі пального становить 103, 8 млн грн. Вся закупівля складається із 5 лотів.

Зазначимо, що тендер був оголошений учора, 18 грудня. Кінцевий термін подачі заявок на участь у тендері — 27 грудня.

Нагадаємо, компанія WOG потрапила до списку найбільших імпортерів палива.

Також нагадаємо, WOG поставив в Україну 1,4 тис. тонн арктичного палива з Фінляндії. 

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