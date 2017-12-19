Міноборони закупить “арктики” на 100 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністерство оборони України (МОУ) оголосило тендер на закупівлю 3,5 тис. т арктичного дизельного палива, передає УНН з посиланням на систему публічних закупівель ProZorro.
Так, згідно даних порталу очікувана вартість закупівлі пального становить 103, 8 млн грн. Вся закупівля складається із 5 лотів.
Зазначимо, що тендер був оголошений учора, 18 грудня. Кінцевий термін подачі заявок на участь у тендері — 27 грудня.
Нагадаємо, компанія WOG потрапила до списку найбільших імпортерів палива.
Також нагадаємо, WOG поставив в Україну 1,4 тис. тонн арктичного палива з Фінляндії.