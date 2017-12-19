Минобороны закупит "арктики" на 100 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Министерство обороны Украины (МОУ) объявило тендер на закупку 3,5 тыс. т арктического дизельного топлива, передает УНН со ссылкой на систему публичных закупок ProZorro.
Так, по данным портала ожидаемая стоимость закупки топлива составляет 103, 8 млн грн. Вся закупка состоит из 5 лотов.
Отметим, что тендер был объявлен вчера, 18 декабря. Конечный срок подачи заявок на участие в тендере - 27 декабря.
Напомним, компания WOG попала в список крупнейших импортеров топлива.
Также напомним, WOG поставил в Украину 1,4 тыс. тонн арктического топлива из Финляндии.