Міноборони за рік транспортувало із зони АТО близько 320 тіл військових
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. За рік Міністерство оборони України транспортувало із зони проведення АТО близько 320 загиблих військовослужбовців. Про це під час брифінгу сказав начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України полковник Олексій Ноздрачов, передає кореспондент УНН.
“В цьому році нам, на жаль, вдалося транспортувати близько 320 тіл загиблих з районів проведення АТО”, — зазначив він.
Також О.Ноздрачов повідомив, що міністерство продовжує роботу щодо відновлення бази даних із можливих поховань і повернення тіл загиблих.
“Ми продовжуємо роботу щодо відновлення бази даних по можливим похованням і будемо працювати в напрямку повернення загиблих”, — додав він.
Як повідомляв УНН, в районі Водяного вчора було знайдено тіло загиблого військовослужбовця.