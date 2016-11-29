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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Минобороны за год транспортировало из зоны АТО около 320 тел военных

Киев • УНН

 • 8455 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. За год Министерство обороны Украины транспортировало из зоны проведения АТО около 320 погибших военнослужащих. Об этом во время брифинга сказал начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев, передает корреспондент УНН.

Минобороны за год транспортировало из зоны АТО около 320 тел военных

"В этом году нам, к сожалению, удалось транспортировать около 320 тел погибших из районов проведения АТО", - отметил он.

Также А.Ноздрачев сообщил, что министерство продолжает работу по восстановлению базы данных возможных захоронений и возвращению тел погибших.

"Мы продолжаем работу по восстановлению базы данных возможных погребений и будем работать в направлении возвращения погибших", - добавил он.

Как сообщал УНН, в районе Водяного вчера было найдено тело погибшего военнослужащего.

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