Минобороны за год транспортировало из зоны АТО около 320 тел военных

"В этом году нам, к сожалению, удалось транспортировать около 320 тел погибших из районов проведения АТО", - отметил он.

Также А.Ноздрачев сообщил, что министерство продолжает работу по восстановлению базы данных возможных захоронений и возвращению тел погибших.

"Мы продолжаем работу по восстановлению базы данных возможных погребений и будем работать в направлении возвращения погибших", - добавил он.

Как сообщал УНН, в районе Водяного вчера было найдено тело погибшего военнослужащего.