Міноборони: за добу в зоні АТО отримали поранення четверо бійців

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції четверо військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“Внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення 4 українських захисники. Всі вони були доставлені до військово-мобільних госпіталів, стан здоров'я всіх чотирьох захисників оцінюється як задовільний”, — зазначив він.

За словами речника, найбільшу активність ворог проявляв на донецькому напрямку. Загалом у бік військових Збройних сил України було здійснено 14 обстрілів. Військові ЗСУ були змушені відкрити вогонь у відповідь 10 разів.

Як повідомляв УНН, у штабі АТО повідомили про загибель морських піхотинців.

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