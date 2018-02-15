Міноборони: за добу в зоні АТО отримали поранення четверо бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції четверо військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення 4 українських захисники. Всі вони були доставлені до військово-мобільних госпіталів, стан здоров'я всіх чотирьох захисників оцінюється як задовільний”, — зазначив він.
За словами речника, найбільшу активність ворог проявляв на донецькому напрямку. Загалом у бік військових Збройних сил України було здійснено 14 обстрілів. Військові ЗСУ були змушені відкрити вогонь у відповідь 10 разів.
Як повідомляв УНН, у штабі АТО повідомили про загибель морських піхотинців.