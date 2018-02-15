Минобороны: за сутки в зоне АТО получили ранения четверо бойцов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В результате вражеских обстрелов получили ранения 4 украинских защитника. Все они были доставлены в военно-мобильные госпитали, состояние здоровья всех четырех защитников оценивается как удовлетворительное", - отметил он.
По словам спикера, наибольшую активность враг проявлял на донецком направлении. Всего в сторону военных Вооруженных сил Украины было совершено 14 обстрелов. Военные ВСУ были вынуждены открыть огонь 10 раз.
Как сообщал УНН, в штабе АТО сообщили о гибели морских пехотинцев.