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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 66205 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 81072 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83787 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108320 просмотра

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10 марта, 11:47 • 100718 просмотра

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10 марта, 09:12 • 104718 просмотра

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10 марта, 06:48 • 111674 просмотра

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Минобороны: за сутки в зоне АТО получили ранения четверо бойцов

Минобороны: за сутки в зоне АТО получили ранения четверо бойцов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"В результате вражеских обстрелов получили ранения 4 украинских защитника. Все они были доставлены в военно-мобильные госпитали, состояние здоровья всех четырех защитников оценивается как удовлетворительное", - отметил он.

По словам спикера, наибольшую активность враг проявлял на донецком направлении. Всего в сторону военных Вооруженных сил Украины было совершено 14 обстрелов. Военные ВСУ были вынуждены открыть огонь 10 раз.

Как сообщал УНН, в штабе АТО сообщили о гибели морских пехотинцев.

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