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Міноборони цього року планує модернізувати близько 60 літаків

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Цього року планують модернізувати та відремонтувати близько 60 літаків та вертольотів повітряних сил, а також близько 30 одиниць техніки і озброєння радіотехнічних військ. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

Міноборони цього року планує модернізувати близько 60 літаків

“Цього року планується модернізувати та відремонтувати близько 60 літаків та вертольотів повітряних сил, а також близько 30 одиниць техніки і озброєння радіотехнічних військ; закупити близько 400 новітніх зразків техніки зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів. Сплановано проведення льотно-методичних зборів і льотно-тактичних навчань авіаційних підрозділів, авіаційне забезпечення бригадних і батальйонних тактичних навчань інших видів ЗСУ з відпрацюванням льотно-тактичних справ”, — сказав він.

Також Д.Гуцуляк повідомив, для забезпечення злагодження зенітних ракетних підрозділів сплановано проведення близько 50 тактичних навчань з командними пунктами бригад, полків та основними підрозділами на полігонах майже 25 тактичних навчань зенітними ракетними батареями ЗРК Бук-М1 а також близько 35 тактико-спеціальних навчань із підрозділами.

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