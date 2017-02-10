Міноборони цього року планує модернізувати близько 60 літаків

“Цього року планується модернізувати та відремонтувати близько 60 літаків та вертольотів повітряних сил, а також близько 30 одиниць техніки і озброєння радіотехнічних військ; закупити близько 400 новітніх зразків техніки зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів. Сплановано проведення льотно-методичних зборів і льотно-тактичних навчань авіаційних підрозділів, авіаційне забезпечення бригадних і батальйонних тактичних навчань інших видів ЗСУ з відпрацюванням льотно-тактичних справ”, — сказав він.

Також Д.Гуцуляк повідомив, для забезпечення злагодження зенітних ракетних підрозділів сплановано проведення близько 50 тактичних навчань з командними пунктами бригад, полків та основними підрозділами на полігонах майже 25 тактичних навчань зенітними ракетними батареями ЗРК Бук-М1 а також близько 35 тактико-спеціальних навчань із підрозділами.