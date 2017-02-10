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Минобороны в этом году планирует модернизировать около 60 самолетов

Киев • УНН

 • 8229 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В этом году планируют модернизировать и отремонтировать около 60 самолетов и вертолетов ВВС, а также около 30 единиц техники и вооружения радиотехнических войск. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

Минобороны в этом году планирует модернизировать около 60 самолетов

"В этом году планируется модернизировать и отремонтировать около 60 самолетов и вертолетов ВВС, а также около 30 единиц техники и вооружения радиотехнических войск; закупить около 400 новых образцов техники связи и радиотехнического обеспечения полетов. Запланировано проведение летно-методических сборов и летно-тактических учений авиационных подразделений, авиационное обеспечение бригадных и батальонных тактических учений других видов ВСУ с отработкой летно-тактических дел", - сказал он.

Также Д.Гуцуляк сообщил, для обеспечения слаженности зенитных ракетных подразделений запланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями на полигонах почти 25 тактических учений зенитными ракетными батареями ЗРК Бук-М1, а также около 35 тактико-специальных учений с подразделениями.

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