Міноборони: сьогодні на Донбасі поранено українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. З початку сьогоднішньої доби на Донбасі поранено українського захисника, його стан - середньої тяжкості. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник міністерства оборони Украіни з питань АТО Максим Праута, передає клреспондент УНН.
"Внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник отримав поранення. Його доставлено до військового мобільного госпіталю, де нашому військовослужбовцю надається кваліфікована медична допомога. Стан здоров'я нашого захисника - середньої тяжкості", - повідомив він.
З його слів, з початку доби окупанти випустили по позиціях українських військових вже 40 мін.
"Станом на 9 ранку з боку бойовиків російсько-окупаційних військ вже зафіксовано 10 прицільних обстрілів. Зокрема, на луганському напрямку окупанти чотири рази застосовували міномети різних калібрів. З мінометів калібру 120 мм ворог вів обстріли захисників населених пунктів Луганське та Новотошківське. Оборонці останнього також потрапили під мінометний обстріл з мінометів калібру 82 мм. Загалом, станом на 9 ранку, противник випустив по наших оборонних позиціях понад 40 мін з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм", - повідомив речник МОУ.
Він також додав, що на донецькому напрямку станом на сьогоднішній ранок ворог 6 разів вів тривалі провокаційні обстріли з гранатометів різних типів, кулеметів та стрілецької зброі в бік захисників Талаківки, Гнутового, Широкиного та по оборонцях шахти Бутівка.
Нагадаємо, за минулу добу, 27 квітня, бойовики випустили 50 мін по українських позиціях на Донбасі.