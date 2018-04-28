Минобороны: сегодня на Донбассе ранен украинский военный

"В результате вражеских обстрелов один наш защитник получил ранения. Он доставлен в военный мобильный госпиталь, где нашему военнослужащему предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Состояние здоровья нашего защитника - средней тяжести", - сообщил он.

По его словам, с начала суток оккупанты выпустили по позициям украинских военных уже 40 мин.

"По состоянию на 9 утра со стороны боевиков российско-оккупационных войск уже зафиксировано 10 прицельных обстрелов. В частности, на луганском направлении оккупанты четыре раза применяли минометы различных калибров. С минометов калибра 120 мм враг вел обстрелы защитников населенных пунктов Луганское и Новотошковское. Защитники последнего также попали под минометный обстрел из минометов калибра 82 мм. Всего, по состоянию на 9 утра, противник выпустил по нашим оборонительных позициях более 40 мин из минометов калибров 120 мм и 82 мм", - сообщил представитель МОУ.

Он также добавил, что на донецком направлении по состоянию на сегодняшнее утро враг 6 раз вел длительные провокационные обстрелы из гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия в сторону защитников Талаковки, Гнутово, Широкино и по защитникам шахты Бутовка.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 апреля, боевики выпустили 50 мин по украинским позициям на Донбассе.