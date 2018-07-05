Міноборони Сербії спростувало інформацію щодо покупки російських С-300

“Сербія має високий рівень співпраці з Російською Федерацією, але новина про покупку систем С-300 не відповідає дійсності”, — йдеться в публікації.

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Нагадаємо, в Росії завершилися державні випробування ракети С-400, до кінця літа її можуть прийняти на озброєння.