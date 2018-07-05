Минобороны Сербии опровергло информацию о покупке российских С-300

"Сербия имеет высокий уровень сотрудничества с Российской Федерацией, однако новость о покупке систем С-300 не соответствует действительности", - говорится в публикации.

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Напомним, в России завершились государственные испытания ракеты С-400, к концу лета ее могут принять на вооружение.