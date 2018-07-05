Минобороны Сербии опровергло информацию о покупке российских С-300
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Министр сербского министерства обороны Александр Вулин опроверг информацию, согласно которой страна планировала закупить в РФ зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Сербии, информирует УНН.
"Сербия имеет высокий уровень сотрудничества с Российской Федерацией, однако новость о покупке систем С-300 не соответствует действительности", - говорится в публикации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Пентагоне назвали политическим вопросом передачу F-35 Турции
Напомним, в России завершились государственные испытания ракеты С-400, к концу лета ее могут принять на вооружение.