Міноборони РФ притягнуло до відповідальності осіб, що відправили почесний караул на вінчання нащадків Романових
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу привернув до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Західного військового округу, які 1 жовтня відправили військовослужбовців в Ісаакіївський собор на церемонію вінчання нащадка імператорської сім’ї Георгія Романова з дочкою італійського дипломата Вікторією Беттаріні. Про це УНН повідомляє з посиланням на телеканал “Дождь”.
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Відзначається, що 1 жовтня в Ісаакієвському соборі в Санкт-Петербурзі пройшла церемонія вінчання нащадка імператорської сім’ї Георгія Романова з дочкою італійського дипломата Вікторією Беттаріні. Мати Георгія Романова Марія є онукою князя Кирила Володимировича Романова, двоюрідного брата імператора Миколи II.
Повідомляється, що на церемонії вінчання зібралося близько тисячі гостей, серед яких впливові посадові особи та чиновники, а саме: сенатор Людмила Нарусова, дочка прессекретаря російського президента Єлизавета Пєскова, філософ та ідеолог праворадикальних рухів Олександр Дугін, бізнесмен і власник провладного російського телеканалу “Царгород” Костянтин Малофєєв, мати короля Іспанії Філіпа VI, королева Софія та інші.
Військовослужбовці почесної варти під час вінчання були присутні всередині собору, а потім вітали Романова і Беттаріні на ганку оголеними шаблями.
Згідно з інформацією ЗМІ, в Міноборони Росії провели службовий розгляд, після якого стало відомо, що окремі посадовці порушили регламент залучення роти почесної варти до заходів. Ця можливість передбачена і регламентована нормативними правовими актами відомства.
Нагадаємо
У 2020 році слідчий комітет РФ заявив, що експерти виготовлять 3D-модель капелюхи імператора Миколи II, щоб ідентифікувати його останки.
Старший слідчий з особливо важливих справ при голові СК Росії Марина Молодцова заявила, що слідчі перевіряють усі версії вбивства Романових, в тому числі висунуті в ЗМІ.
За словами Молодцовой, наслідок відтворило обставини і обстановку в підвалі Іпатіївського будинку, де був розстріляний Микола II з сім’єю. Це спростувало доводи про те, що в такій маленькій кімнаті могли перебувати 11 осіб і учасники розстрілу.
Інший слідчий експеримент спростував версію про те, що тіла вбитих знищили з використанням сірчаної кислоти і вогню.