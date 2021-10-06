Міноборони РФ притягнуло до відповідальності осіб, що відправили почесний караул на вінчання нащадків Романових

ukru
19:38 • 75582 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 98702 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 160241 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 144196 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 146746 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158759 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176436 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149912 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159091 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175977 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 159640 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 152810 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 125062 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 119210 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 137107 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 160241 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 152810 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 251616 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 247936 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376306 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 53903 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64088 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62241 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98090 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109450 перегляди
Актуальне
Міноборони РФ притягнуло до відповідальності осіб, що відправили почесний караул на вінчання нащадків Романових

Міноборони РФ притягнуло до відповідальності осіб, що відправили почесний караул на вінчання нащадків Романових

Київ • УНН

 • 20809 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу привернув до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Західного військового округу, які 1 жовтня відправили військовослужбовців в Ісаакіївський собор на церемонію вінчання нащадка імператорської сім’ї Георгія Романова з дочкою італійського дипломата Вікторією Беттаріні. Про це УНН повідомляє з посиланням на телеканал “Дождь”.

Деталі

Відзначається, що 1 жовтня в Ісаакієвському соборі в Санкт-Петербурзі пройшла церемонія вінчання нащадка імператорської сім’ї Георгія Романова з дочкою італійського дипломата Вікторією Беттаріні. Мати Георгія Романова Марія є онукою князя Кирила Володимировича Романова, двоюрідного брата імператора Миколи II.

Повідомляється, що на церемонії вінчання зібралося близько тисячі гостей, серед яких впливові посадові особи та чиновники, а саме: сенатор Людмила Нарусова, дочка прессекретаря російського президента Єлизавета Пєскова, філософ та ідеолог праворадикальних рухів Олександр Дугін, бізнесмен і власник провладного російського телеканалу “Царгород” Костянтин Малофєєв, мати короля Іспанії Філіпа VI, королева Софія та інші.

Військовослужбовці почесної варти під час вінчання були присутні всередині собору, а потім вітали Романова і Беттаріні на ганку оголеними шаблями.

Згідно з інформацією ЗМІ, в Міноборони Росії провели службовий розгляд, після якого стало відомо, що окремі посадовці порушили регламент залучення роти почесної варти до заходів. Ця можливість передбачена і регламентована нормативними правовими актами відомства.

Нагадаємо

У 2020 році слідчий комітет РФ заявив, що експерти виготовлять 3D-модель капелюхи імператора Миколи II, щоб ідентифікувати його останки.

Старший слідчий з особливо важливих справ при голові СК Росії Марина Молодцова заявила, що слідчі перевіряють усі версії вбивства Романових, в тому числі висунуті в ЗМІ.

За словами Молодцовой, наслідок відтворило обставини і обстановку в підвалі Іпатіївського будинку, де був розстріляний Микола II з сім’єю. Це спростувало доводи про те, що в такій маленькій кімнаті могли перебувати 11 осіб і учасники розстрілу.

Інший слідчий експеримент спростував версію про те, що тіла вбитих знищили з використанням сірчаної кислоти і вогню.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами