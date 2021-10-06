Минобороны РФ привлекло к ответственности лиц, отправивших почетный караул на венчание потомков Романовых
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, которые 1 октября отправили военнослужащих в Исаакиевский собор на церемонию венчания потомка императорской семьи Георгия Романова с дочерью итальянского дипломата Викторией Беттарини. Об этом УНН сообщает со ссылкой на телеканал "Дождь".
Детали
Отмечается, что 1 октября в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге прошла церемония венчания потомка императорской семьи Георгия Романова с дочерью итальянского дипломата Викторией Беттарини. Мать Георгия Романова Мария является внучкой князя Кирилла Владимировича Романова, двоюродного брата императора Николая II.
Сообщается, что на церемонии венчания собралось около тысячи гостей, среди которых влиятельные должностные лица и чиновники, а именно: сенатор Людмила Нарусова, дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова, философ и идеолог праворадикальных движений Александр Дугин, бизнесмен и владелец провластного российского телеканала “Царьград” Константин Малофеев, мать короля Испании Филиппа VI, королева София и другие.
Военнослужащие почетного караула во время венчания присутствовали внутри собора, а затем приветствовали Романова и Беттарини на крыльце обнаженными саблями.
Согласно информации СМИ, в Минобороны России провели служебное разбирательство, после которого стало известно, что отдельные должностные лица нарушили регламент привлечения роты почетного караула к запахам. Эта возможность предусмотрена и регламентирована нормативными правовыми актами ведомства.
Напомним
В 2020 году следственный комитет РФ заявил, что эксперты изготовят 3D-модель шляпы императора Николая II, чтобы идентифицировать его останки.
Старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова заявила, что следователи проверяют все версии убийства Романовых, в том числе выдвинутые в СМИ.
По словам Молодцовой, следствие воссоздало обстоятельства и обстановку в подвале Ипатьевского дома, где был расстрелян Николай II с семьей. Это опровергло доводы о том, что в такой маленькой комнате могли находиться 11 человек и участники расстрела.
Другой следственный эксперимент опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня.