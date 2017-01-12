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Міноборони РФ пояснило прибуття до Сирії нових штурмовиків плановою ротацією

Міноборони РФ пояснило прибуття до Сирії нових штурмовиків плановою ротацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Міністерство оборони Росії вважає “пропагандистської качкою” повідомлення американського каналу Fox News про збільшення військової присутності Росії в Сирії і називає прибуття туди нових штурмовиків плановою ротацією авіатехніки, передає УНН з посиланням на ВВС.

Як зазначає видання, офіційний представник міністерства оборони Ігор Конашенков заявив, що доручення президента РФ Володимира Путіна щодо скорочення угруповання в Сирії виконується, а повідомлення американського каналу Fox News про нарощування російського угруповання в Сирії І.Конашенков назвав “примітивною пропагандистською качкою”.

За словами генерала І.Конашенкова, авіабазу Хмеймім в провінції Латакія покинули перші шість бомбардувальників Су-24. Те, що з Росії на базу прилетіли чотири нових штурмовика Су-25, представник міноборони назвав “плановою ротацією авіатехніки”, анонсувавши продовження “виведення частини російських літальних апаратів”.

Він також нагадав, що в Сєвєроморськ повертаються кораблі Північного флоту Росії, зокрема авіаносний крейсер “Адмірал Кузнєцов”.

Про нарощування російської військової присутності в Сирії Fox News повідомив з посиланням на двох американських чиновників. Співрозмовники каналу повідомили про перекидання на базу Хмеймім чотирьох штурмовиків Су-25 в минулий понеділок.

Нагадаємо, 4 травня Росія заявила про виведення всіх штурмовиків із Сирії.

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