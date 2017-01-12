Минобороны РФ объяснило прибытия в Сирию новых штурмовиков плановой ротацией
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Министерство обороны России считает "пропагандистской уткой" сообщения американского канала Fox News об увеличении военного присутствия России в Сирии и называет прибытия туда новых штурмовиков плановой ротацией авиатехники, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как отмечает издание, официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что поручение президента РФ Владимира Путина о сокращении группировки в Сирии выполняется, а сообщение американского канала Fox News о наращивании российской группировки в Сирии И.Конашенков назвал "примитивной пропагандистской уткой".
По словам генерала И.Конашенкова, авиабазу Хмеймим в провинции Латакия покинули первые шесть бомбардировщиков Су-24. То, что из России на базу прилетели четыре новых штурмовика Су-25, представитель минобороны назвал "плановой ротацией авиатехники", анонсировав продолжение "вывода части российских летательных аппаратов".
Он также напомнил, что в Североморск возвращаются корабли Северного флота России, в частности авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
О наращивании военного присутствия в Сирии Fox News сообщил со ссылкой на двух американских чиновников. Собеседники канала сообщили о переброске на базу Хмеймим четырех штурмовиков Су-25 в прошлый понедельник.
Напомним, 4 мая Россия заявила о выводе всех штурмовиков из Сирии.