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Міноборони придбає авіаційного гасу на 470 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У квітні цього року Міністерство оборони України оголосило тендер на закупівлю авіаційного гасу з очікуваною вартістю  472 млн 500 тис. грн, передає УНН із посиланням на дані системи публічних закупівель “ProZorro”.

Так, тендер Міністерства оборони складається із чотирьох лотів, а саме: авіаційний гас еквівалентом 6100 тонн (два лоти), авіаційний гас еквівалентом 4200 тонн та авіаційний гас еквівалентом 4600 тонн.

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Тобто на 472 млн 500 тис. грн Міністерство оборони України планує закупити 21 тис. тонн авіаційного гасу. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій спливає 25 квітня.

Зазначимо, що один із потенційних учасників аукціону — ТОВ “Газтрейд” — звернувся зі скаргою щодо встановлення дискримінаційних вимог замовником під час проведення процедури закупівлі. На даний час очікується прийняття цієї скарги до розгляду.

Нагадаємо, ТОВ “Газтрейд” отримало перемогу у шести лотах березневого паливного тендеру Міноборони на загальну суму майже 500 млн грн. Завдяки ціновим пропозиціям “Газтрейду” відомство зекономило майже 7,3 млн грн бюджетних коштів.

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