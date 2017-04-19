Минобороны приобретет авиационного керосина на 470 млн грн

Так, тендер Министерства обороны состоит из четырех лотов, а именно: авиационный керосин эквивалентом 6100 тонн (два лота), авиационный керосин эквивалентом 4200 тонн и авиационный керосин эквивалентом 4600 тонн.

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Таким образом, на 472 млн 500 тыс. грн Министерство обороны Украины планирует закупить 21 тыс. тонн авиационного керосина. Конечный срок подачи тендерных предложений истекает 25 апреля.

Отметим, что один из потенциальных участников аукциона — ООО “Газтрейд” — обратился с жалобой по поводу установления дискриминационных требований заказчиком во время проведения процедуры закупки. В настоящее время ожидается принятие данной жалобы к рассмотрению.

Напомним, ООО “Газтрейд” одержало победу в шести лотах мартовского топливного тендера Минобороны на общую сумму почти 500 млн грн. Благодаря ценовым предложениям “Газтрейда” ведомство сэкономило почти 7,3 млн грн бюджетных средств.