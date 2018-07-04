Міноборони повернуло через суди 80 тис. га землі, але не може її зареєструвати - Полторак

“Одне зі складних питань — це землі оборони і реєстрація цих земель. Ми провели велику роботу за останні декілька років. Ми повернули через суди у власність Міністерства оборони і власність держави 80 тис. га землі. Але зареєструвати ми спромоглися тільки 24%. Є величезний супротив, особливо голів великих міст, які просто ігнорують і не виконують законні вимоги щодо реєстрації”, — наголосив він.

У зв’язку з цим Полторак звернувся до уряду з тим, аби якось можна було розв’язати таку проблему.

“Тут я хотів, шоб ми разом з урядом відпрацювали механізм: як це зробити. Тому що сьогодні ми маємо величезні проблеми”, — додав міністр.

Прем’єр-міністр доручив Мінрегіону, Міноборони та Асоціацію міст України зустрітися і обговорити всі проблемні питання.

Як повідомляв УНН, за 3 роки Міноборони повернуло 70 тис. га землі і 50 об’єктів нерухомості.