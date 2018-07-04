Минобороны вернуло через суды 80 тыс. га земли, но не может ее зарегистрировать - Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Министерство обороны Украины вернуло через суды в свою собственность 80 тыс. га земли, но из-за сопротивления местных органов удалось зарегистрировать только 24% возвращенной земли. Об этом на заседании правительства министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.
"Один из сложных вопросов - это земли обороны и регистрация этих земель. Мы провели большую работу за последние несколько лет. Мы вернули через суды в собственность Министерства обороны и собственность государства 80 тыс. га земли. Но зарегистрировать мы смогли только 24%. Есть огромное сопротивление, особенно глав крупных городов, которые просто игнорируют и не выполняют законные требования по регистрации", - подчеркнул он.
В связи с этим Полторак обратился к правительству с тем, чтобы как-то можно было решить такую проблему.
"Здесь я хотел, чтоб мы вместе с правительством отработали механизм: как это сделать. Потому что сегодня мы имеем огромные проблемы", - добавил министр.
Премьер-министр поручил Минрегиону, Минобороны и Ассоциации городов Украины встретиться и обсудить все проблемные вопросы.
Как сообщал УНН, за 3 года Минобороны вернуло 70 тыс. га земли и 50 объектов недвижимости.