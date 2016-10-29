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Міноборони покарало 23 особи за неякісну організацію харчування у ЗСУ

Міноборони покарало 23 особи за неякісну організацію харчування у ЗСУ

Київ • УНН

 • 9763 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Міністерство оборони України притягнуло до дисциплінарної відповідальності 23 особи за неякісну організацію харчування військових. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони, передає УНН.

Як зазначили у відомстві, загалом, за неякісну організацію харчування, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 23 особи. Серед них, два керівника звільнено з посади, 5 попереджено про повну службову невідповідність, 2 понижено в посаді, 3 отримали сувору догану, 8 осіб отримали догану.

У міністерстві пояснили, що таке рішення міністр оборони Степан Полторак прийняв за результатами перевірки низки військових частин.

"Після проведення перевірок у певній кількості військових частин, було виявлено низку порушень. Це стосується і обліку особового складу, і якості продуктів харчування, а також якості самої послуги з харчування. Це неприпустимо. Тому я прийняв жорсткі рішення щодо тих осіб, дії яких призвели до таких наслідків. Я не бачу кар’єрного росту для командира, який байдуже ставиться до своїх підлеглих. За організацію харчування персональну відповідальність має нести командир", - процитувала слова С.Полторака прес-служба Міноборони.

 

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