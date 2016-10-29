Минобороны наказало 23 человека за некачественную организацию питания в ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Министерство обороны Украины привлекло к дисциплинарной ответственности 23 человека за некачественную организацию питания военных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передает УНН.
Как отметили в ведомстве, в общем, за некачественную организацию питания, к дисциплинарной ответственности привлечено 23 человека. Среди них, два руководителя освобождены от должности, 5 предупреждены о полном служебном несоответствии, 2 понижены в должности, 3 получили строгий выговор, 8 человек получили выговор.
В министерстве пояснили, что такое решение министр обороны Степан Полторак принял по результатам проверки ряда воинских частей.
"После проведения проверок в определенном количестве военных частей, был выявлен ряд нарушений. Это касается и учета личного состава и качества продуктов питания, а также качества самой услуги по питанию. Это недопустимо. Поэтому я принял жесткие решения в отношении тех лиц, действия которых привели к таким последствиям. Я не вижу карьерного роста для командира, который безразлично относится к своим подчиненным. За организацию питания персональную ответственность должен нести командир", - процитировала слова С.Полторака пресс-служба Минобороны.