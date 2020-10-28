Міноборони планує закупити партію літаків АН-178 і АН-74
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністерство оборони України планує укласти контракт з ДП "Антонов" про закупівлю літаків АН-178 і АН-74. Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на брифінгу щодо результатів розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш, передає кореспондент УНН.
"Україна докладає всіх зусиль, аби ситуацію виправляти, і можу доповісти, що вже сьогодні Міністерство оборони узгоджує останні штрихи контракту з ДП "Антонов" щодо закупівлі літаків АН-178, а в наступному році передбачаємо закупити за контрактом, також з авіаційною промисловістю України, літаки АН-74, також для потреб Міноборони", - сказав Уруський.
Він висловив сподівання, що таким чином поступово ситуація буде змінюватись на користь заміни застарілої авіаційної техніки на новітні зразки.
Нагадаємо, раніше Уруський повідомив, що головні причини катастрофи військового літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня у Харківській області, - це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів та недостатня професійна підготовка екіпажу.